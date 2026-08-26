Во Владимирской области продолжает падать рождаемость

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О том, что во Владимирской области все плохо с рождаемости и смертностью, известно уже давно. Однако последние данные от регионального Министерства здравоохранения показывают, что ситуация с каждым годом становится только хуже.

Так, в последнем анализе от владимирского Минздрава, посвященном данным по рождаемости и смертности, указано, что показатель рождаемости достиг цифры в 5,6 ребенка на тысячу человек. В издании "Чеснок", которое поделилось данными анализа, сообщают, что еще 10 лет назад этот показатель был выше в два раза (11,2 ребенка на тысячу человек).

После этого становятся не удивительными цифры от Владимирстата. Последний, оценивая численность постоянного населения Владимирской области на 1 января 2026 года, указывал, что она по итогам 2025 года составила 1 миллион 297 тысяч 936 человек. Для сравнения в 2021 году численность населения региона была выше и достигала цифры в 1 миллион 359 тысяч 42 человека. То есть за пять лет население региона сократилось на 61 тысячу 106 человек. Для сравнения в Александрове, если верить официальным данным, проживает меньше - 54 тысячи человек в 2025 году