Во Владимире перед выборами прошла тренировка в случае возникновения ЧП

фото со страницы Избирательной комиссии Владимирской области в ВК

МЧС, МВД, Росгвардия и организаторы выборов региона провели тренировку перед Единым днем голосования. Были отработаны действия на случай нештатных ситуаций в ходе выборов.

На смоделированных избирательных участках членам территориальных и участковых комиссий показали, как обеспечить безопасность избирателей, выборной документации, взаимодействовать с правоохранительными органами и спасателями. Участники тренировки изучили, что делать при угрозе атаки БПЛА, возникновении пожара, хулиганских действиях на избирательном участке.

- В ближайшее время такие тренировки пройдут во всех муниципалитетах области. Мы постараемся, чтобы в них приняло участие максимальное количество членов УИК, чтобы во время выборов избирательные комиссии обладали нужными знаниями, как вести себя в таких ситуациях, - отметил председатель областного Избиркома Вадим Минаев.