Во Владимирской области установлены новые меры поддержки пострадавшим от БПЛА

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На официальном сайте правовой информации России опубликовано постановление Правительства Владимирской области о т24 августа 2026 года №503, которое вносит изменения в постановление 2020 года, касающееся использования регионального резервного фонда — фонда чрезвычайных ситуаций.

В частности, речь идет об использовании средств на выплаты и компенсации пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, в том числе в результате воздушного нападения.

В документе говорится, что одно место в ПВР будет обходиться в размере 913 рублей в сутки, а питание одного человека обойдется в 415 рублей в сутки.

Также установлен размер единовременной выплаты пострадавшим в результате ЧС, эта выплата составляет 15675 рублей на человека. Тут же указано, что размер финансовой помощи тем, у кого частично пострадало «имущество первой необходимости», могут получить по 78375 рублей,а у кого такое имущество полностью уничтожено — 156750 рублей.

Кроме того, указывается, что члены семей погибших в результате ЧС получат помощь в размере 1 миллион 567 тысяч 500 рублей — в равных долях на каждого члена семьи погибшего. Претендовать на эту выплату могут дети, родители и супруги.

Пострадавшим выплаты полагаются в размере от степени тяжести. При тяжком и средней тяжести вреде здоровью сумма поддержки установлена в размере 627 тысяч рублей, а если вред здоровью оказался легким — 313500 рублей на человека.

Для утративших имущество организаций и предпринимателей также предусмотрена выплата в 300 тысяч рублей.