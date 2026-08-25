Во Владимире нашли живым пропавшего 13-летнего мальчика

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщали ранее в Поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» Владимирской области, а также в региональном правительстве и администрации города Владимира, в минувшую субботу, 22 августа, ушел из дома в областном центре 13-летний мальчик, который с тех пор домой не вернулся.

Ориентировки с его данными и фотографией были распространены повсюду, однако поиски продолжались в течение нескольких дней. Наконец, в шестом часу вечера ПСО «Лиза Алерт» Владимирской области заявило об остановке поисков и начале проверки информации, а буквально через 20 минут поисковики объявили хорошую новость: мальчик действительно найден, к счастью, он жив.

Других подробностей произошедшего не сообщается.