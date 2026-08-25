Во Владимире малыша-инвалида в тяжелом состоянии госпитализируют в РДКБ

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Власти Владимирской области обратили внимание на сообщение, размещенное в паблике «Подслушано во Владимире» вечером 24 августа. В данном сообщении рассказывается о 7-летнем ребенке-инвалиде, который был госпитализирован в ОДКБ в тяжелом состоянии — у него происходят почти постоянные приступы эпилепсии и положительной динамики нет.

По словам автора послания, родители неоднократно просили перевести малыша в Российскую детскую клиническую больницу в Москву, но этот вопрос не решался, и сейчас мальчик оказался в реанимации с осложнениями. При этом маме не позволили пройти к нему в реанимацию.

Автор сообщения призывал обратить внимание на произошедшее, чтобы к лечению подключились необходимые специалисты.

Вице-губернатор Владимир Куимов заявил, что оказался в курсе ситуации в день поступления ребенка в ОДКБ. Он подтвердил, что состояние малыша вызывает опасение и врачи делают все возможное, чтобы стабилизировать его состояние.

«Мы с коллегами на связи. Врачи провели консультации с ведущими специалистами федеральных центров. Принято решение о том, что он будет транспортирован в Российскую детскую клиническую больницу в Москву», - сообщил Владимир Куимов.

Также он попросил терпимо отнестись к тому, что в отделение реанимации пускают далеко не всех, и заявил, что главной задачей сейчас является спасение ребенка.