В Кольчугино местный житель обвиняется в краже автомобиля ради запчастей

Фото: Прокуратура Владимирской области

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Кольчугинского округа утвердило обвинительное заключение и направило в суд уголовное дело по факту кражи «Жигулей» седьмой модели.

По версии следствия, вечером 12 мая текущего года кольчугинец шел через двор многоквартирного дома по улице Победы, когда заметил стоявшие там серебристые «Жигули» 2107. Тут же он решил украсть ее для продажи запчастей.

Сделать это оказалось не сложно — мужчина сел на место водителя через не запертую дверь, соединил провода системы зажигания и, заведя машину, добрался на ней до поселка Павловка, а вернувшись в Кольчугино продал приятелю четыре колеса с украденной легковушки.

Мужчина планировал продолжить разбирать легковушку на запчасти, но был задержан полицейскими.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Кольчугинский городской суд.