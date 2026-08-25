Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 августа 2026 13:33

Во Владимире остановку "Улица Спасская" временно перенесут к Золотым воротам

Изменения будут действовать с 26 августа по 7 сентября
Виктория СУХОВА
схема администрации Владимира

схема администрации Владимира

Администрация города сообщает о том, что из-за ремонтных работ на тротуарах в историческом центре временно перенесут остановку «улица Спасская».

С 26 августа по 7 сентября остановка будет перенесена к Золотым Воротам — у дома №4 по улице Большая Московская.

Пассажиров общественного транспорта просят учитывать новое расположение остановки при планировании маршрутов. После завершения ремонтных работ остановка будет возвращена на прежнее место.

Надо отметить, что за ходом ремонта следит глава города Сергей Волков. После укладки тротуарной плитки здесь остаются вопросы по пешеходной части — необходимо устранить отдельные недочеты и привести территорию в порядок.