Во Владимире остановку "Улица Спасская" временно перенесут к Золотым воротам

схема администрации Владимира

Администрация города сообщает о том, что из-за ремонтных работ на тротуарах в историческом центре временно перенесут остановку «улица Спасская».

С 26 августа по 7 сентября остановка будет перенесена к Золотым Воротам — у дома №4 по улице Большая Московская.

Пассажиров общественного транспорта просят учитывать новое расположение остановки при планировании маршрутов. После завершения ремонтных работ остановка будет возвращена на прежнее место.

Надо отметить, что за ходом ремонта следит глава города Сергей Волков. После укладки тротуарной плитки здесь остаются вопросы по пешеходной части — необходимо устранить отдельные недочеты и привести территорию в порядок.