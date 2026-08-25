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НовостиОбщество25 августа 2026 13:04

В Судогодском округе начали ремонт автодороги Веригино - Головино

Сейчас проводятся работы по укладке выравнивающего слоя покрытия
Виктория СУХОВА
Фото: ГБУ «Владупрадор»

Фото: ГБУ «Владупрадор»

В Судогодском округе в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" начали ремонт автодороги Веригино - Головино.

Дорожникам предстоит обновить покрытие на площади 19,8 тысяч квадратных метров. В перечне работ – фрезерование, укладка выравнивающего и верхнего слоёв покрытия, укрепление обочин щебнем и асфальтогранулятом.

Специалисты завершили фрезерование асфальтобетонного покрытия. Сейчас проводятся работы по укладке выравнивающего слоя покрытия. Технология обеспечивает прочность и долговечность нового полотна.