В Судогодском округе начали ремонт автодороги Веригино - Головино

Фото: ГБУ «Владупрадор»

В Судогодском округе в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" начали ремонт автодороги Веригино - Головино.

Дорожникам предстоит обновить покрытие на площади 19,8 тысяч квадратных метров. В перечне работ – фрезерование, укладка выравнивающего и верхнего слоёв покрытия, укрепление обочин щебнем и асфальтогранулятом.

Специалисты завершили фрезерование асфальтобетонного покрытия. Сейчас проводятся работы по укладке выравнивающего слоя покрытия. Технология обеспечивает прочность и долговечность нового полотна.