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НовостиОбщество25 августа 2026 12:12

Во Владимире пройдет детский турнир "Чемпионат победителей"

В состязаниях примут участие более 100 юных спортсменов
Виктория СУХОВА
фото администрации Владимира

фото администрации Владимира

Владимир готовится к проведению VI регионального этапа IV сезона «Чемпионата победителей».

28 августа на малой спортивной арене СК «Торпедо» состоится всероссийский детский футбольный фестиваль. В состязаниях примут участие более 100 юных спортсменов, среди которых воспитанники детских домов, ребята из многодетных семей и дети участников специальной военной операции из Владимирской области.

Программа дня включает групповой этап и плей-офф, а также серию активностей для детей: работу зон с аквагримом и анимацией, конкурс «Король пенальти». Отдельное внимание уделено встречам со «звездными десантами»: на арену выйдут Ринат Дасаев, Дмитрий Сенников, Илья Каблуков и Владислав Каменев. Комментировать матчи будет спортивный журналист Олег Мосалёв.

Ключевыми событиями станут «Звёздный матч» с участием приглашенных гостей и владимирских футболистов, а также гала-матч, в котором команда звёзд встретится со сборной детей.