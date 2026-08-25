Владимирцам рассказали, что изменится в школах с 1 сентября

. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

До нового учебного года осталась ровно одна неделя. С 1 сентября в школах будут нововведения.

В частности, на историю выделят еще больше часов. Единая программа начнет действовать для 5-9 классов. В курс включили новый модуль "История нашего края".

В 9 классах обществознание будут изучать 1 час в неделю, а в 10-11 классах - 2 часа.

В 5-7 классах количество часов на изучение иностранного языка снижено с 3 до 2 часов в неделю.

Ученики 5 классов будут изучать новый предмет - "Духовно-нравственная культура России". С 2027-2028 годов его будут изучать ученики 6-7 классов.

В десяти школах Владимирской области запустили пилотный проект по введению оценок за поведение. Ученикам 2-8 классов будут выставлять оценки по шкале: "образцовое", "допустимое" и "недопустимое".

Первоклассников освободят от домашнего задания, а также сократят количество уроков.

Для всех учеников 6-11 классов введут курс "Россия - мои горизонты". Школьники узнают о ведущих предприятиях, экономике страны и востребованных профессиях.

Предмет "Основы безопасности и защиты Родины" разделили на два курса: "Безопасность жизнедеятельности" и "Начальная военная подготовка".