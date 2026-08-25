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НовостиПроисшествия25 августа 2026 11:38

Во Владимирской области за неделю произошло 35 ДТП с погибшими и пострадавшими

На дорогах Владимирской области за неделю пострадало несколько десятков человек
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: УМВД России по Владимирской области

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает Управление Госавтоинспекции УМВД России по Владимирской области, за всю минувшую неделю на дорогах региона случилось 35 дорожно-транспортных происшествий, которых пять человек погибло и еще 41 человек получил различные травмы.

Вместе с тем, сотрудники ГАИ оформили 313 ДТП, в которых пострадали исключительно машины.

Также в ходе работы дорожные полицейские остановили 58 водителей, которые оказались за рулем либо нетрезвыми, либо отказались проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.