Во Владимирской области за неделю произошло 35 ДТП с погибшими и пострадавшими

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает Управление Госавтоинспекции УМВД России по Владимирской области, за всю минувшую неделю на дорогах региона случилось 35 дорожно-транспортных происшествий, которых пять человек погибло и еще 41 человек получил различные травмы.

Вместе с тем, сотрудники ГАИ оформили 313 ДТП, в которых пострадали исключительно машины.

Также в ходе работы дорожные полицейские остановили 58 водителей, которые оказались за рулем либо нетрезвыми, либо отказались проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.