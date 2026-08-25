В Александрове прокуратура контролирует завершение капремонта школы №7

фото прокуратуры Владимирской области

В Александрове прокуратура контролирует завершение капитального ремонта школы № 7 имени Чулкова

В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» школа №7 заключила контракт с компанией ООО «Монолит СТМ». Работы по капитальному ремонту необходимо было провести до 14 августа.

И хотя 18 августа проверка показала, что степень готовности школы высокая, были выявлены факты неисполнения подрядчиком договора. В частности, не завершены устройство потолков и системы пожарной сигнализации в помещении кухни, работы по ремонту слуховых окон на крыше образовательного учреждения, не в полном объёме установлены ограждения по краю кровли здания, сообщает надзорное ведомство.

Руководителю организации-подрядчика внесено представление, завершение капитального ремонта школы находится на контроле городской прокуратуры.