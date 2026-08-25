В центрре Владимира высадили сиреневую аллею

скрин с видео администрации Владимира

В этом году Союз театральных деятелей России отмечает 150-летний юбилей. В честь этой даты по всей стране проходит масштабная акция «Аллея России», к которой уже присоединились более 40 регионов. В их числе и Владимир.

На Театральной площади около белокаменных скульптур участники акции совместно с сотрудниками муниципального предприятия "Зеленый город", актерами, волонтерами высадили сирень сорта «Красавица Москвы».

К созданию аллеи присоединились сотрудники МКУ «Зелёный город», представители администрации города, члены регионального отделения Союза театральных деятелей России, волонтеры и другие участники.