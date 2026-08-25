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НовостиОбщество25 августа 2026 8:57

В Александрове местный житель предоставил подвал для тайного игорного зала

Во Владимирской области мужчина обвинен в помощи организаторам нелегальных азартных игр
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, в Александрове на днях завершено расследование уголовного дела по статье «Систематическое предоставление помещения для незаконной организации и проведения азартных игр».

По версии следствия, в 2021 году 67-летний местный житель за деньги предоставил подвал одного из многоквартирных домов на улице Заречной города Струнино для проведения там подпольных азартных игр.

Этот клуб работал в подвале с декабря 2021 до сентября 2025 года, пока не переехал в другое место, после чего его работу остановили правоохранительные органы, изъявшие оборудование.

Сам хозяин подвала вину не признал, при этом ранее его уже привлекали к ответственности за такое же преступление.

Что касается организаторов теневого игорного бизнеса, то дела по семи членам этой группы ранее были направлены на рассмотрение в суд.