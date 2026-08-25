В Гусь-Хрустальном округе два человека пострадали в ДТП с мотоциклом

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Как сообщает Управление Госавтоинспекции УМВД России по Владимирской области, дорожно-транспортное происшествие случилось 23 августа около 14.40 в поселке Мезиновский Гусь-Хрустального округа на улице Чапаева.

По предварительным данным, 57-летний водитель автомобиля «Ниссан» при выезде на главную дорогу стал поворачивать налево, но не пропустил ехавший по главной дороге мотоцикл «Шинрей», которым управлял 19-летний водитель, вместе с которым ехал 5-летний ребенок.

В результате столкновения молодой мотоциклист и ребенок получили травмы, оба были доставлены бригадой «скорой помощи» в больницу. По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка.