За неделю во Владимирской области заболеваемость ОРВИ выросла на 3,2 процента

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Во Владимирской области выросла заболеваемость ОРВИ. По сравнению с прошлой неделей показатель увеличился на 3,2 процента.

В медучреждения региона обратились 3709 человек, в больницы Владимира – 1101 пациентов. Зафиксирован рост заболеваемости среди детей 7-14 лет, 15 лет и старше, отмечают в региональном управлении Роспотребнадзора.

Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области провел 561 исследование. Были выявлены риновирусы, аденовирусы, сезонные коронавирусы.