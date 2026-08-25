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НовостиОбщество25 августа 2026 8:10

Владимирцы отправили гуманитарную помощь в подшефный город Кировское

Часть груза составят вещи для школьников
Алексей СУХОВ
Фото с сайта Правительства Владимирской области.

Фото с сайта Правительства Владимирской области.

Правительство Владимирской области сообщает, что из региона будет отправлен очередной гуманитарный конвой в помощь городу Кировское Донецкой Народной Республики, который с 2024 года является подшефной территорией 33 региона.

Для будущих первоклассников в рамках акции «Помоги собраться в школу» привезут 130 рюкзаков с полным набором канцелярских товаров, а также детскую одежду. Заместитель министра социальной защиты населения Екатерина Сергеева отмечает, что эти вещи собрали как жители области, так и учреждения социальной защиты и социального обслуживания, неравнодушные спонсоры.

Также в составе груза – силовые тренажёры и спортивный инвентарь для занятий различными видами спорта: единоборствами, самбо, дзюдо, боксом. Кроме того, гуманитарный конвой везёт помощь для 15-го медицинского батальона. Его врачи и персонал не только лечит раненых бойцов, но и помогает жителям освобождённых территорий.