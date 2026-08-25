В Суздальском округе два человека погибли в ДТП с мотоциклом и велосипедом

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает Управление Госавтоинспекции УМВД России по Владимирской области, дорожно-транспортное происшествие случилось 22 августа около 23.00 на 5 километре трассы «Андреево-Картмазово» в Суздальском районе.

По предварительным данным, 45-летний водитель мотоцикла BSE MOJO, ехавший в сторону села Картмазово, врезался в 63-летнего велосипедиста, ехавшего в попутном направлении. К сожалению, в результате ДТП велосипедист и мотоциклист от полученных травм скончались на месте происшествия.

По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка, обстоятельства случившегося уточняются.