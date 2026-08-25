Благоустройство усадьбы Храповицкого может начаться в 2027 году

фото из социальных сетей Александра Авдеева

Власти Владимирской области продолжают строить планы по благоустройству территории усадьбы Храповицкого.

В мае текущего года Министерство культуры России согласовало передачу усадьбы в безвозмездную собственность Центру ИЗО, в августе был заключен договор. Сейчас готовится пакет пакет документов для согласования передачи комплекса из федеральной в областную собственность.

- По парку работы предстоит много, она рассчитана на несколько лет. Первым делом планируем дендрологическое обследование территории. Приведём растительность в порядок – выпилим аварийные деревья, посадим молодые и здоровые, сделаем дорожки, ограждения, освещение, сообщил губернатор Александр Авдеев.

Глава региона поручил заложить в проект областного бюджета сумму для выполнения первого этапа работ. Также необходимо определить организацию, которая займется благоустройством в следующем году. Это может быть создаваемая сейчас областная служба благоустройства

- Уверен, как только мы начнём приводить в порядок парковую зону, найдётся инвестор, который захочет взять на себя восстановление самих усадебных объектов. Интерес от бизнеса уже начинает проявляться, - подчеркнул Авдеев.