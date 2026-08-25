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НовостиОбщество25 августа 2026 7:05

Благоустройство усадьбы Храповицкого может начаться в 2027 году

Сначала необходимо провести дендрологическое обследование территории
Виктория СУХОВА
фото из социальных сетей Александра Авдеева

фото из социальных сетей Александра Авдеева

Власти Владимирской области продолжают строить планы по благоустройству территории усадьбы Храповицкого.

В мае текущего года Министерство культуры России согласовало передачу усадьбы в безвозмездную собственность Центру ИЗО, в августе был заключен договор. Сейчас готовится пакет пакет документов для согласования передачи комплекса из федеральной в областную собственность.

- По парку работы предстоит много, она рассчитана на несколько лет. Первым делом планируем дендрологическое обследование территории. Приведём растительность в порядок – выпилим аварийные деревья, посадим молодые и здоровые, сделаем дорожки, ограждения, освещение, сообщил губернатор Александр Авдеев.

Глава региона поручил заложить в проект областного бюджета сумму для выполнения первого этапа работ. Также необходимо определить организацию, которая займется благоустройством в следующем году. Это может быть создаваемая сейчас областная служба благоустройства

- Уверен, как только мы начнём приводить в порядок парковую зону, найдётся инвестор, который захочет взять на себя восстановление самих усадебных объектов. Интерес от бизнеса уже начинает проявляться, - подчеркнул Авдеев.