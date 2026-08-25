В Вязниках открылся первый в регионе детский культурно-просветительский центр

фото с сайта Министерства культуры Владимирской области

В Вязниках в рамках нацпроекта «Семья» открылся первый во Владимирской области детский культурно-просветительский центр. Он расположен в здании Вязниковского историко-художественного музея.

В зале площадью около 50 квадратных метров разместились зоны для мастер-классов, встреч со спикерами, лекториев, общения по интересам. Установлены передвижная интерактивная панель, магнитно-маркерная меловая доска, система сборных столов и штабелируемые стулья. Здесь планируется проводить выставку-театр для детей, виртуальные экскурсии с использованием новейших технологий, встречи клуба краеведов и юных географов.

На реализацию проекта из бюджетов всех уровней выделено более 4 миллионов рублей.