Юные владимирские художники впервые заняли 1-е место на международном пленэре

Фото предоставлено организаторами пленэра.

С 2025 года пленэр проводится в формате этномастерской, поэтому его гостями стали 450 юных художников, дипломатов, исследователей фольклора. Это представители более чем 30 городов из регионов России от Калиниградской области до Хабаровского края, от Воркуты до Сочи. Они посетили города Золотого Кольца - Александров, Владимир, Вязники и Суздаль, где водили «хороводы Дружбы», участвовали в интерактивных представлениях, мастер-классах и творческих лабораториях. По итогам просветительской программы состоялись 6 творческих конкурсов.

- Мы заявляли пленэр-этномастерскую как межнациональный проект, но в реальности он оказался международным, - отметила председатель оргкомитета, президент МРМОО «ДОМ МИРА» Елена Гуськова. – В открытом предваряющем конкурсе рисунков «Крепим державу дружбой и славой» приняли участие дети и молодежь из Беларуси, Казахстана и Молдовы (Приднестровья). А ученые и студенты из Азербайджана, Китая, Узбекистана и даже Швеции присоединились к конференции «Историческая память и культура как ресурс гражданского единения народов», которая традиционно проходит в рамках наших пленэров. И во всех мероприятиях вместе с нами участвовали наши друзья из Германии – участники Автопробегов Дружбы.

По словам председателя жюри, руководителя Владимирского регионального отделения Союза художников России Дмитрия Холина, впервые весьма успешно выступили юные владимирцы. Областной центр представляли делегации ДШИ №6 им. В.А.Солоухина и ДШИ №3. По сумме призовых мест за все конкурсы команда «солоухинцев» заняла первое место! А Гран-При за лучшую пленэрную коллекцию отправился в Краснодар – его завоевала делегация ДШИ №2 станицы Елизаветинской. Влюбленные в наши края краснодарцы после закрытия пленэра-этномастерской задержались еще на день и посвятили его храму Покрова на Нерли. Проект по проведению пленэра был посвящен Году единства народов России и поддержан Фондом президентских грантов.