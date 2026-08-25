Актриса Равшана Куркова вместе с детьми посетила Суздаль

. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Суздаль давно является местом притяжения звездных гостей. На днях древний город посетила актриса Равшана Куркова, известная по сериалу "Барвиха", фильмам "Нереальная любовь", "Чернобыль", "Без границ" и другим проектам.

В свое путешествие Равшана Куркова взяла детей - сына Гаспара и дочь Самиру. Они погуляли по Суздалю - полюбовались на Каменку, посетили территорию Спасо-Евфимиева монастыря, послушали колокольный звон.

Поклонники остались в восторге от видов Суздаля и детей Равшаны Курковой.