Во Владимирской области дорожные камеры сменили места дислокации

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает Центр безопасности дорожного движения Владимирской области, с 24 по 31 августа передвижные комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения выставят на ряде федеральных автодорог.

Так, на трассе М-7 «Волга» дорожные камеры в течение недели будут работать на 103, 302, 331 и 189 километрах. На автодороге Р-132 «Золотое кольцо» комплексы фотовидеофиксации выставят на 317 километре основного хода, а также на 10 километре западного и 26 километре восточного соединений с трассой М-7. На региональных дорогах размещение камер на текущей неделе не планируется.

Также на дорогах региона продолжат работу мобильные комплексы фотовидеофиксации — автомобили, отслеживающие нарушения в движении.

Они будут курсировать по трассам «Колокша-Кольчугино-Александров-Верхние Дворики», «Владимир-Муром-Арзамас», на участках с 226 по 275 и с 304 по 411 километр трассы Р-132 «Золотое кольцо», на этой же трассе на восточном соединении с М-7.

Кроме того, мобильные комплексы поедут по автодорогам «Гусь-Хрустальный-Лесниково-Купреево», «Сенинские Дворики-Ковров-Шуя-Кинешма», «Хохлово-Камешково-Ручей» и «Киржач-Федоровское-Финеево-Старово-Санино — М-7 «Волга».