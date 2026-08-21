В Александровском округе обнаружилась лекарственная проблема в ФАПах

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Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Александровского округа провело проверку в сфере законодательства о лекарственном обеспечении, в ходе которой посетило ряд сельских фелдьшерско-акушерских пунктов.

В ходе проверки установлено, что в отделенных ФАПах, в число которых попали Еькинский, Майский и Новинский медпункты, а также Годуновская амбулатория, имеются аптечные пункты для продажи лекарств жителям.

Однако в этих аптеках не везде обнаружился минимальный ассортимент лекарств, не везде учет имеющихся и проданных препаратов вели должным образом, а в некоторых ФАПах не соблюдались условия и хранения лекарств, в том числе температурный режим. Кроме того, недостаточно хорошо следили за сроками годности препаратов.

Помимо прочего, не во всех медпунктах имелись вывески о работе аптек с режимом их работы.

По результатам проверки руководителю Центральной районной больницы №3 (бывшая Александровская районная больница) внесено представление, также на виновных сотрудников составлены административные протоколы, они оштрафованы.

После вмешательства прокуратуры нарушения были устранены.