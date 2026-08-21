Во Владимире в школе №47 по просьбе родителей откроют 10-й класс

фото с сайта администрации Владимира

Заместитель главы администрации города Елена Запруднова встретилась с родителями учащихся школы № 47, которая находится в микрорайоне Оргтруд. Речь шла об открытии десятого класса.

Дело в том, что на сегодняшний день лишь 13 учеников изъявили желание учиться в десятом классе. Однако с учетом подушевого финансирования это может вызвать некоторые сложности, в том числе в оплате труда педагогов.

Тем не менее, учитывая мнение родителей и сложившуюся ситуацию Елена Запруднова сообщила, что руководством города принято решение об открытии в этом учебном году 10 класса.

Также на встрече обсуждались вопросы выбора школьниками своих будущий профессий. Руководству школу дано поручение проработать учебный план с учетом предпочтений учеников.