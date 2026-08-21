30 участниц попали в программу «Мама-предприниматель» во Владимирской области

Фото ГАУ Владимирской области «Бизнес-инкубатор».

Правительство Владимирской области сообщает, что в центре «Мой бизнес» во Владимире состоялся очный этап отбора участниц регионального этапа федеральной программы «Мама-предприниматель». Программа реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

В этом году подано свыше 100 заявок. По итогам предварительного отбора более 60 участниц получили возможность лично представить свои бизнес-идеи экспертной комиссии. Мамы рассказали о своих проектах, поделились планами и ответили на вопросы экспертов. Из них были определены 30 участниц, которые продолжат свой путь в программе. Уже с 24 по 28 августа их ждёт пятидневный образовательный интенсив: работа над бизнес-моделью, маркетингом и финансами, консультации экспертов, новые знакомства и подготовка к финальной защите проектов.

Региональный этап завершится конкурсом бизнес-проектов. Автор лучшей идеи получит грант в размере 150 тысяч рублей на развитие своего дела и возможность продолжить участие в программе на федеральном уровне.