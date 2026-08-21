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НовостиПроисшествия21 августа 2026 10:30

В Муроме два человека пострадали в ДТП с легковыми автомобилями

Во Владимирской области произошло ДТП с двумя пострадавшими
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает Управление Госавтоинспекции УМВД России по Владимирской области, дорожно-транспортное происшествие случилось 18 августа около 13.35 на перекрестке улиц Свердлова и Коммунистическая, неподалеку от здания городской полиции.

По предварительной информации, 43-летняя женщина, управлявшая легковым автомобилем «Фольксваген Поло», выехала на перекресток с улицы Свердлова, являющейся второстепенной, и столкнулась с ехавшим по улице Коммунистической автомобилем «Вояж Фри», которым управлял 53-летний мужчина.

В результате столкновения травмы получили водитель «Вояж», а также 72-летняя женщина-пассажир из «Фольксвагена». К счастью, травмы у обоих пострадавших оказались не тяжелыми, и после оказания медицинской помощи врачи отпустили их домой.

По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка.