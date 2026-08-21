Во Владимире театр кукол принимает форум «Театральный лабиринт»

Фото Владимирского областного театра кукол.

С 23 по 28 августа 2026 года во Владимирском областном театре кукол пройдёт IV Межрегиональный образовательный форум «Театральный лабиринт».

Его участниками станут более 100 актёров, бутафоров, художников по свету, директоров театров и других специалистов театральной сферы из 22 городов. Они получат новые знания от ведущих профессионалов отрасли.

Среди педагогов Правительство Владимирской области упоминает Александра Стависского (актёр, режиссёр, художник-постановщик, автор пьес для театров кукол, доцент кафедры режиссуры и актёрского мастерства театра кукол РГИСИ, автор мастер-классов с актёрами театров кукол и студентами театральных институтов и училищ России), Надежду Балыбердину (художник-изготовитель игровых кукол в Театре кукол им. С.В. Образцова, руководитель регулярной лаборатории «Новые технологии и материалы в театре кукол», проводимой ГАЦТК им. С.В. Образцова), Елену Зарину (конструктор кукол, изготовитель игровых кукол, бутафор в Театре кукол им. С.В. Образцова, лектор лабораторий), Дмитрия Маркова (главный режиссёр и актёр Нижегородского академического театра кукол, преподаватель Нижегородского театрального училища, мастер курса).