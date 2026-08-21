Двое жителей Владимирской области осуждены за оправдание терроризма

. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает Управление ФСБ России по Владимирской области, двое мужчин, один из которых живет во Владимире, а другой проживает в Суздале, ранее задержали по подозрению в публичном оправдании терроризма в интернет-сети. Их деятельность вскрылась сотрудниками Управления ФСБ по 27-й ракетной армии и регионального главка полиции.

Оказалось, что мужчины в одной из социальных сетей оставляли комментарии в сообществах, в которых одобрили подрыв украинским режимом Крымского моста.

В итоге в июле 2025 года обоих задержали при содействии Росгвардии.

На днях Южный и 2-й Западный окружной военные суды вынесли обоим приговоры. Первый был оштрафован на 450 тысяч рублей, второй приговорен к 2,5 годам лишения свободы.