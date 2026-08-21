Губернатор Владимирской области отметил медалями заслуги двух жителей региона

Игорь Черноглазов. Фото: Петр СОКОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Правительство Владимирской области сообщает, что губернатор Владимирской области Александр Авдеев наградил двоих граждан региона медалями за трудовые заслуги.

В частности, за многолетнюю плодотворную деятельность медалью «За заслуги перед Владимирской областью» награждён художник-скульптор Игорь Черноглазов. Игорь Черноглазов – фигура известная в регионе. Он один из ведущих скульпторов области. С 1992 года живёт во Владимире, плодотворно работает в монументальной скульптуре. На территории области установлены созданные им произведения, связанные со значительными вехами в истории страны и края, с личностями выдающихся земляков. В их числе – памятники князю Александру Невскому во Владимире, государственному деятелю Михаилу Сперанскому в Черкутино, поэту Алексею Фатьянову в Вязниках, монумент, посвящённый диктору Всесоюзного радио Юрию Левитану.

Кроме того, за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медали «За трудовые заслуги» удостоена первый заместитель главы администрации Суздальского района по внутренней и социальной политике Татьяна Срибная.