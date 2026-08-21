В Собинке прокуратура помогла вернуть деньги за лекарства ветерану СВО

. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Владимирской области сообщает, что они помогли жителю Собинки вернуть деньги, затраченные на приобретение льготного лекарства, на сумму 930 тысяч рублей. То, что мужчине пришлось самому покупать положенное по закону лекарство, выяснилось после обращения последнего в надзорный орган.

На приеме мужчина рассказал, что является ветераном боевых действий, проходил военную службу в зоне проведения специальной военной операции. Но затем онкология заставила заняться здоровьем. По заключению врачебных комиссий по жизненным показаниями ему назначено лечение препаратом, одна упаковка которого на курс приема в 28 дней стоит 930 тысяч рублей.

Вот только опять случился казус. И льготное лекарство получить мужчина вовремя не смог. Пришлось покупать его за собственные деньги. В этой связи прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании в пользу онкобольного средств, затраченных на приобретение лекарственного препарата. Суд согласился с требованием прокурора и удовлетворил иск. Теперь осталось вернуть деньги ветерану.