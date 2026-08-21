Владимирец добился возврата денег за землю, на которой запрещено строительство

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Как сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, Суздальский районный суд рассмотрел иск, поданный новым владельцем земли в районе поселка Боголюбово к старому собственнику.

Как выяснилось, в декабре 2025 года истец и ответчик заключили договор купли-продажи участка земли, который имел разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства».

Новый хозяин хотел построить там дом, и после покупки отправился в администрацию Суздальского района за градостроительным планом. Тут его постигла неожиданность: оказывается, купленная земля расположена в зоне санитарной охраны водопроводов, идущих на Владимир. Кроме того, участок находится в границе зоны охраны Церкви Покрова на Нерли 1165 года, являющегося объектом культурного наследия федерального значения.

Соответственно, возводить что-либо капитальное на купленном участке оказалось нельзя.

Суд при рассмотрении иска пришел к выводу, что покупатель не мог знать об этих обстоятельствах, так как продавец ему ничего не сообщил, а выписка из Единого государственного реестра недвижимости на момент покупки отсутствовала. Кроме того, градостроительный план может запросить только владелец участка, и до приобретения сделать это было нельзя.

Таким образом, при продаже продавец ввел покупателя в заблуждение, в связи с чем договор был расторгнут. Суд обязал продавца вернуть деньги, а покупателю — возвратить ему участок.

Решение не оспаривалось и вступило в законную силу.