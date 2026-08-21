В Александрове откроют новую модельную библиотеку

Фото Владимирской областной научной библиотеки

22 августа состоится торжественное открытие Центральной библиотеки имени Н.В. Гоголя в Александрове. В рамках нацпроекта "Семья" в ней провели капитальный ремонт и оснастили по модельному стандарту.

Новая библиотека – это не просто книгохранилище, а многофункциональное культурное пространство площадью более 650 квадратных метров. Всего на ремонт и переоснащение учреждения культуры из федерального, областного и местного бюджетов было выделено свыше 39 миллионов рублей.

Новая библиотека – уже третья модельная, созданная в Александровском муниципальном округе.