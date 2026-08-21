В Суздале 18-летний гость оформил на карту хозяина 4 кредита

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В Суздале прокурор направил в суд уголовное дело в отношении 18-летнего парня, который совершил кражу с банковского счета человека, который приютил его у себя в трудную минуту. На него заведено дело по статье 158 УК РФ и статье 272 УК РФ.

По данным прокуратуры, в ноябре 2025 года 62-летний житель Суздаля разрешил проживать в своей квартире 18-летнему знакомому в связи со сложным финансовым положением последнего. Вот только молодой человек оказался неблагодарным, так как очень скоро, получив доступ к мобильному телефону и банковской карте хозяина квартиры, он установил на своем смартфоне мобильное приложение одного из банков с личным кабинетом хозяина квартиры. Таким образом он смог регулярно переводить деньги приятеля на свой банковский счет, а также оформил на него 4 потребительских кредита. Похищенные деньги он тратил на свои нужды и развлечения.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Суздальский районный суд. Молодому человеку теперь может грозить реальный срок.