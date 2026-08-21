Во Владимирской области на борьбу с борщевиком выделен 21 миллион рублей

Борщевик Сосновского Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как рассказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Владимрской области Роман Аликебедов, начиная с 2019 года регион ежегодно выделяет средства из областного бюджета на борьбу с борщевиком Сосновского.

Так, на 2026 год был выделен 21 миллион рублей. Эти средства муниципалитеты направили на обработку сельхозземель.

В общей сложности этой суммы хватит обработать около 70 гектаров земли, причем общая заросшая борщевиком территория оценивается в более чем 2000 гектаров.

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям отметили, что больше всего борщевика Сосновского встречается в Собинском, Кольчугинском, Юрьев-Польском и Суздальском районах.

В целом же сотрудники Россельхознадзора обнаружили в регионе 27 тысяч гектаров заросшей сельхозземли, из которых 136 гектаров оказались заросшими именно борщевиком Сосновского.