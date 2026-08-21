Во Владимирской области отмечают День сельского старосты

Фото с сайта Правительства Владимирской области

21 августа в здании Правительства Владимирской области состоится торжественное мероприятие, посвящённое Дню сельского старосты. Общественников с их праздником поздравит глава региона Александр Авдеев.

Наиболее отличившимся активистам будут вручены памятные знаки Губернатора «Сельскому старосте. За добросовестный труд», благодарственные письма регионального Правительства, областных Ассоциации сельских старост и Совета муниципальных образований.

Также в ходе мероприятия будут подведены итоги конкурса лучших сельских старост «Важные дела Владимирской деревни».