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НовостиОбщество21 августа 2026 6:53

Во Владимирской области отмечают День сельского старосты

Торжественное мероприятие состоится в Правительстве Владимирской области
Виктория СУХОВА
Фото с сайта Правительства Владимирской области

Фото с сайта Правительства Владимирской области

21 августа в здании Правительства Владимирской области состоится торжественное мероприятие, посвящённое Дню сельского старосты. Общественников с их праздником поздравит глава региона Александр Авдеев.

Наиболее отличившимся активистам будут вручены памятные знаки Губернатора «Сельскому старосте. За добросовестный труд», благодарственные письма регионального Правительства, областных Ассоциации сельских старост и Совета муниципальных образований.

Также в ходе мероприятия будут подведены итоги конкурса лучших сельских старост «Важные дела Владимирской деревни».