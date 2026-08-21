Во Владимире опубликована новая карта укрытий на случай воздушной атаки

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Администрация города Владимира подготовила и разместила в открытом доступе карту помещений, расположенных в подвалах, либо в гаражах или на цокольных этажах зданий, которые можно использовать в качестве укрытий на случай ракетной и беспилотной опасности.

В общей сложности в список попали около 560 подвалов со всех уголков города. Большинство из них расположено в жилых домах, однако часть укрытий находится в организациях, в том числе в общеобразовательных школах.

В мэрии отметили, что карта составлена на основе актуальных данных, которые предоставили жилищные организации и городские учреждения.