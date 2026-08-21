В Муроме в суд передано дело о смертельном ДТП на М-12, где погибли два человека

Фото с официальной страницы прокуратуры Владимирской области в MAX.

Прокуратура Владимирской области сообщает, что она передала в Муромский городской суд уголовное дело в отношении водителя, которого обвиняют в гибели в ДТП двух человек. Виновником является 21-летний житель Чувашской Республики. Обвинение предъявлено по статье 264 УК РФ.

Как рассказали представители следствия, ДТП произошло в июне 2026 года на трассе М-12. Обвиняемый ехал на машине «ВАЗ 2114» из Чувашии в Москву, перевозя в салоне троих коллег по работе. Дело было днем. Около округа Муром водитель разогнался и значительно превысил скорость. И при перестроении из правой полосы в левую он проигнорировал правило соблюдения дистанции. Из-за этого передней правой частью своего автомобиля он столкнулся с левой задней частью грузовика «МАН», движущегося впереди в попутном направлении. В ДТП погибли двое коллег обвиняемого.

В прокуратуре уточнили, что свою вину в преступлении обвиняемый признал в полном объеме. Если суд решит наказать его по максимуму, то молодому человеку грозит до 7 лет лишения свободы.