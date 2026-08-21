В поселке Вольгинский откроют кинозал

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Во Владимирской области появится новый кинозал.

Фонд кино отобрал организации, которые подавали заявку на показ фильмов. Речь идет о малых населенных пунктах с численностью населения до 50 тысяч человек. После отбора было утверждено открытие кинозала в поселке Вольгинском Покровского муниципального округа.

Впереди - приобретение современного оборудования, а первый киносеанс состоится уже в этом году, сообщает Министерство культуры Владимирской области.

Надо отметить, что местные жители сомневаются, что в кино будет ходить много человек, и кинозал будет окупаемым.