Во Владимире планируют построить многоэтажку возле здания школы №5

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Администрация города Владимира объявила о начале общественных обсуждений документации по планировке территории, ограниченной улицами Растопчина, Комиссарова и Егорова. Речь идет о небольшом участке земли буквально под окнами средней школы №5.

Заказчиком значится ИП Кузнецова. Согласно представленной документации, возле здания образовательного учреждения со стороны улицы Комиссарова должны построить новый девятиэтажный дом.

Предполагается, что он займет сравнительно небольшой участок в 0,2 гектара, а жить в нем будут 138 человек. Общая площадь участка, отведенного под территорию дома, обозначена в 3226 квадратных метров.

Общественные обсуждения проводятся в городском управлении архитектуры и строительства по адресу: Октябрьский проспект, дом 47, кабинет №528. Экспозиция работает до 31 августа каждый вторник и четверг с 8.30 до 17.00 с перерывом с 12.00 до 12.30. Также свои предложения и замечания можно оставить на сайте мэрии в соответствующем разделе.