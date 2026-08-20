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НовостиОбщество20 августа 2026 14:10

В Кольчугино обновят более 5 километров тепловых сетей

Работы затронут несколько тысяч жителей
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: Правительство Владимирской области

Фото: Правительство Владимирской области

Как сообщает Правительство Владимирской области, в Кольчугино продолжаются работы по капитальному ремонту тепловых сетей. Проводят их в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В общей сложности планируется привести в порядок более 5 километров теплосетей. Сейчас подрядчики разобрали старые трубы и подготовили основания для укладки новых. Кроме того, уже начался монтаж современной системы отопления, имеющей возможность дистанционного контроля при помощи датчиков.

Благодаря проводимым работам более 4000 жителей Кольчугино, а также Кольчугинская ЦРБ и другие социальные объекты получат более надежное отопление.