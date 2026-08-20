27 августа во Владимире откроют памятник Андрею Боголюбскому

Рендер предоставлен администрацией Владимира

В администрации города рассказали, когда, наконец, будет открыт памятник князю Андрею Боголюбскому. Торжественная церемония на новой смотровой площадке у Дмитриевского собора пройдет 27 августа в 12 часов.

Надо отметить, что благоустройство смотровой уже завершено: выложена плитка, смонтированы три лестницы, обустроена пешеходная дорожка. Памятник установлен на постаменте, но накрыт тканью.

Напомним, что автор памятника благоверному князю - белорусский скульптор Илья Кирьянов, работающий в жанре христианской скульптуры. Бронзовый 4-метровый монумент установлен на постаменте сложной формы высотой чуть меньше 170 сантиметров, отделанном натуральным камнем.

«Надеюсь, что это будет одно из знаковых мест нашего города, так же любимое и для туристов, и для владимирцев», - отметила начальник городского управления культуры Елена Ермакова.