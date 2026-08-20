Во Владимире расширяют выезд на Судогодское шоссе

скрин с видео со страницы Сергея Волкова

На улице Зелёной в микрорайоне Коммунар сотрудники Центра управления городскими дорогами приступили к работам, которые позволят увеличить ширину выезда на Судогодское шоссе для улучшения организации движения на этом участке.

Подготовительный этап уже начался. Специалисты перенесли дорожные знаки и светофоры, после чего приступили непосредственно к подготовке территории под расширение проезжей части. Сейчас ведется выемка грунта в месте, где будет расширена проезжая часть. Следующим этапом станет устройство дорожного основания.

Работы проводятся по просьбе местных жителей, которые давно просили увеличить пропускную способность дороги.