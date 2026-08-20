Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 августа 2026 13:04

Во Владимире расширяют выезд на Судогодское шоссе

Жители микрорайона Коммунар давно обращались с просьбой увеличить пропускную способность дороги
Виктория СУХОВА
скрин с видео со страницы Сергея Волкова

скрин с видео со страницы Сергея Волкова

На улице Зелёной в микрорайоне Коммунар сотрудники Центра управления городскими дорогами приступили к работам, которые позволят увеличить ширину выезда на Судогодское шоссе для улучшения организации движения на этом участке.

Подготовительный этап уже начался. Специалисты перенесли дорожные знаки и светофоры, после чего приступили непосредственно к подготовке территории под расширение проезжей части. Сейчас ведется выемка грунта в месте, где будет расширена проезжая часть. Следующим этапом станет устройство дорожного основания.

Работы проводятся по просьбе местных жителей, которые давно просили увеличить пропускную способность дороги.