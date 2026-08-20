У жительницы Владимира украли золотые украшения на 250 тысяч рублей

Фото: кадр видео УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях в отдел полиции Ленинского района Владимира обратилась местная жительница, рассказавшая, что у нее украли драгоценности на сумму более 250 тысяч рублей.

В ходе работы оперативники выяснили, что накануне кражи к женщине приходила в гости 38-летняя подруга, на которую и пало подозрение. Ее задержали и привезли в отдел. Там она созналась в хищении и рассказала, как было дело.

По версии следствия, находясь в гостях у приятельницы женщина на некоторое время осталась в квартире одна. Она знала, что у подруги в пакете лежат золотые украшения, и воспользовалась моментом: пока никто не видит, забрала пакет с золотом и положила в сумку.

Когда хозяйка квартиры вернулась, подруга еще некоторое время побыла у нее, а потом ушла. Затем женщина отправилась ломбард и там выручила за украшения 130 тысяч рублей.

Золото удалось вернуть законной владелице, которая поблагодарила полицейских. Расследование уголовного дела по факту кражи продолжается. На время следствия подозреваемую отпустили под подписку о невыезде.