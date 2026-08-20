Во Владимирской области по проекту "Благодвор" привели в порядок 231 территорию

Фото предоставлено Министерством ЖКХ Владимирской области

Во Владимирской области продолжается реализация проекта «Благодвор». В 2026 году запланировано благоустроить 527 территорий в 34 муниципалитетах.

В 28 муниципальных образованиях завершено благоустройство на 231 объекте: это 163 двора и 68 прилегающих территорий. На сегодняшний день работы ведутся в 23 муниципалитетах на 228 объектах (183 двора и 45 прилегающих территорий).

Перечень работ по благоустройству дворов включает в себя ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек и урн, устройство и ремонт имеющихся парковочных мест.

В перечень работ по благоустройству прилегающих территорий входят ремонт внутридворовых и внутриквартальных проездов, пешеходных зон, тротуаров, троп, парковок, дорожек, в том числе велосипедных, обеспечение освещения, установка скамеек и урн (в случае потребности).