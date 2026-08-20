Более 6 тысяч жителей Владимирской области страдают ожирением

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Во Владимирской области более 6 тысяч взрослых состоят под диспансерным наблюдением из-за ожирения. Чаще всего это сопутствующее заболевание к другим недугам, отмечают в региональном Минздраве.

Но от излишнего веса страдают и дети. По данным Росстата ожирение встречается у 25–30% школьников.

По словам эндокринолога Муромской районной детской больницы Анастасии Михеевой, насторожить должен быстрый набор веса - 3 кг и больше за год (начиная с 2 лет), потемнение кожи в складках (на шее, в подмышках), одышка даже при небольшой нагрузке.

Даже если в семье есть больные диабетом, заболевание у ребенка можно предотвратить грамотным образом жизни. Главное, показать ребёнку пример. Если вся семья ест регулярно и осознанно, это становится нормой.

Если у вас возникло подозрение, что у ребенка есть лишний вес, то необходимо обратиться к педиатру и эндокринологу. Он при необходимости назначит дополнительные анализы и составит план наблюдения. Консультация диетолога нужна уже после обследований.