В Вязниках местный житель обвинен в насилии к полицейским на месте ДТП

Фото: Прокуратура Владимирской области

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, в Вязниках утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти, находящегося при исполнении служебных обязанностей.

По версии следствия, вечером 23 июля текущего года компания друзей пила алкоголь на приусадебном участке одного из них. Ночью приятели решили покататься на машине, однако поездка началась, едва начавшись: на дороге в деревне Паустово пьяный водитель попал в ДТП, врезавшись в стоящую машину.

На место прибыли сотрудники ГАИ и начали оформлять документы, однако один из друзей начал вести себя вызывающе, запрыгнул на капот патрульной машины и не реагировал на требования полицейских вести себя нормально. В конце концов он схватил одного из стражей порядка за форму, а другого с силой толкнул, отчего тот упал на асфальт и ударился, не получив травм.

Сам обвиняемый вину полностью признал. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Вязниковский городской суд.