В Муроме управляющий магазина наказан за хранение никотинсодержащих продуктов

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Как сообщает Прокуратура Владимирской области, Муромский городской суд вынес обвинительный приговор 24-летнему жителю Нижегородской области, который обвинялся в хранении в целях сбыта никотинсодержащей продукции без акцизных марок.

Судом установлено, что в декабре 2025 года предприниматель купил в Муроме готовую сеть магазинов по продаже табака и подобной продукции, и в один из этих магазинов назначил управляющим того самого нижегородца.

При этом в торговой точке осталась партия электронных сигарет и жидкостей для их заправки, которую хозяин попросил уничтожить. Однако управляющий не стал этого делать и оставил продукцию на хранении, чтобы затем продавать и повышать заработок.

В итоге в апреле текущего года всю партию изъяли правоохранительные органы, ее стоимость составила более 2,2 миллиона рублей.

Суд признал управляющего виновным и приговорил к штрафу в размере 550 тысяч рублей. Сама партия будет уничтожена.