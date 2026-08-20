Во Владимирской области в июле подорожали бензин и дизельное топливо

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Владимирское отделение Центробанка России подготовило статистику по ценам и росту инфляции во Владимирской области в июле. Пользовались они при этом цифрами, предоставленными Росстатом.

В целом цены во Владимирской области за июль выросли на 0,3%, а годовая инфляция даже замедлилась до 6,5%. Тем не менее ряд продуктов и товаров подорожали сильнее, чем обычно. Так, в срезе непродовольственных товаров обращает внимание рост цен на топливо. Он продолжается уже второй месяц. Правда, в июле рост был не такой высокий как в июне. Если в первый летний месяц цены на бензин и дизель выросли на 14 процентов, то в июле рост составил всего 2,56 процента. При этом годовой рост цен на топливо составляет уже 30,63 процента! В Центробанке связали продолжение роста цен на бензин с "ремонтом некоторых НПЗ", что привело к дефициту топлива на заправках.

Но главное подорожание июля обеспечил сахар, что связано с сезонными колебаниями. Так всегда происходит перед началом переработки нового урожая свеклы. Вслед за ним потянулись вверх цены на курицу. Причина кроется не только в сезонном факторе, но и в снижении объемов производства птицы, росте себестоимости кормов. Зато по всей стране снизилась стоимость яиц.

По словам управляющей владимирским отделением Банка России Татьяны Сидоровой, цены во Владимирской области в июле росли медленнее, чем в среднем по России. При этом там стремятся достичь того, чтобы инфляция вернулась к уровню в 4%.