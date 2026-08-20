В Лакинске местный водоканал загрязнял реку Ундолку сточными водами

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Владимирская природоохранная прокуратура совместно со специалистами регионального министерства природопользования и экологии провели выездную проверку деятельности коммунального предприятия из Лакинска МУП «Водоканал».

Предприятие оказывает жителям и организациям Лакинска услуги водоотведения. При этом также они занимаются сбросом сточных вод в реку Ундолка. Естественно, сначала данные воды проходят очистку на очистных сооружений организации. Однако в ходе проверки выяснилось, что очистные сооружения работают плохо, так как в точке сброса вод в реку было выявлено превышение предельно допустимых концентраций по ряду загрязняющих веществ. Среди них оказались аммоний, фосфаты и железо.

По результатам проверки на директора МУП «Водоканал» было заведено дело об административном правонарушении по части 4 статьи 8.13 КоАП РФ (нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и истощение). В прокуратуре следят теперь, чтобы все нарушения были устранены.